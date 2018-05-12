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مراسم صلح بين عائلتين بعد خصومة ثأرية بقرية الخور بحري بكوم أمبو

السبت 12/مايو/2018 - 09:30 م
مراسم صلح بين عائلتين بعد خصومة ثأرية بقرية الخور بحري بكوم أمبو
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فتح الله رضوان
 
انطلقت مراسم صلح بعد خصومة ثأرية وقعت من عده سنوات على إثر اشتباكات عنيفة بين عائلتي " إل فواز " و"آل حمدان. 

حيث نجح أهل الخير وبعض القيادات في التوفيق إلى أنها لحظات العنف بالصلح  تم عقد المصالحات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم  في إتمام مراسم صلح بين عائلتي "فواز" و"حمدان" بقرية الخور بحري، بمدينة كوم أمبو.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011، بتعدي شاذلي، (30 عامًا)، من عائلة "فواز" على (حسين. م)، (28 عاما)، من عائلة حمدان، بطلق ناري، أودى بحياته.

بعد نشوب مشاجرة بينهما على إثر خلافات عائلية وتم التصالح لنبذ العنف البعد عن القتل الاشتباكات والدعوة والإرشاد الديني إلى السلام ونبذ العنف من خلال حضور قيادات الأزهر الشريف والأوقاف بأسوان وكذلك حضور بعض القيادات الأمنية.
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