مراسم صلح بين عائلتين بعد خصومة ثأرية بقرية الخور بحري بكوم أمبو

انطلقت مراسم صلح بعد خصومة ثأرية وقعت من عده سنوات على إثر اشتباكات عنيفة بين عائلتي " إل فواز " و"آل حمدان.





حيث نجح أهل الخير وبعض القيادات في التوفيق إلى أنها لحظات العنف بالصلح تم عقد المصالحات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم في إتمام مراسم صلح بين عائلتي "فواز" و"حمدان" بقرية الخور بحري، بمدينة كوم أمبو.





وتعود وقائع القضية إلى عام 2011، بتعدي شاذلي، (30 عامًا)، من عائلة "فواز" على (حسين. م)، (28 عاما)، من عائلة حمدان، بطلق ناري، أودى بحياته.



