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خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

السبت 12/مايو/2018 - 09:38 م
خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة
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هاني عصام ورامي بشاي
 


أعلن خالد جلال المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك ، قائمة الفريق لمباراة سموحة بنهائى كاس مصر ، والمقرر لها الثلاثاء المقبل ، على ملعب برج العرب بالاسكندرية ،

 

وضمت قائمة الفريق كلا من :

 

جنش - عمر صلاح في حراسة المرمي.


محمود علاء - محمود حمدي الونش - النقاز - احمد ابو الفتوح - محمد مجدي - محمد عبد الغني- حازم امام في خط الدفاع.


طارق حامد - محمد اشرف روقا - محمود عبد العزيز - احمد توفيق - دونجا - عماد فتحي - ايمن حفني - محمد عنتر - عبد الله جمعه - احمد مدبولي في خط الوسط.


كاسونجو - باسم مرسي - اوباما في خط الهجوم.

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