خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة





أعلن خالد جلال المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك ، قائمة الفريق لمباراة سموحة بنهائى كاس مصر ، والمقرر لها الثلاثاء المقبل ، على ملعب برج العرب بالاسكندرية ،

وضمت قائمة الفريق كلا من :

جنش - عمر صلاح في حراسة المرمي.





محمود علاء - محمود حمدي الونش - النقاز - احمد ابو الفتوح - محمد مجدي - محمد عبد الغني- حازم امام في خط الدفاع.





طارق حامد - محمد اشرف روقا - محمود عبد العزيز - احمد توفيق - دونجا - عماد فتحي - ايمن حفني - محمد عنتر - عبد الله جمعه - احمد مدبولي في خط الوسط.





كاسونجو - باسم مرسي - اوباما في خط الهجوم.