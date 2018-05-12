خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة
السبت 12/مايو/2018 - 09:38 م
هاني عصام ورامي بشاي
أعلن خالد جلال
المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك ، قائمة الفريق لمباراة سموحة
بنهائى كاس مصر ، والمقرر لها الثلاثاء المقبل ، على ملعب برج العرب بالاسكندرية ،
وضمت قائمة الفريق
كلا من :
جنش - عمر صلاح في حراسة المرمي.
محمود علاء - محمود حمدي الونش - النقاز - احمد ابو الفتوح - محمد مجدي - محمد عبد الغني- حازم امام في خط الدفاع.
طارق حامد - محمد اشرف روقا - محمود عبد العزيز - احمد توفيق - دونجا - عماد فتحي - ايمن حفني - محمد عنتر - عبد الله جمعه - احمد مدبولي في خط الوسط.
كاسونجو - باسم مرسي - اوباما في خط الهجوم.