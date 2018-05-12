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فوربس: مصر والسعودية لن يتأهلا للدور التالي في المونديال

السبت 12/مايو/2018 - 09:37 م
فوربس: مصر والسعودية لن يتأهلا للدور التالي في المونديال
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منى العوضي
 


تحدثت صحيفة "فوربس" الأمريكية عن مجموعة منتخب مصر في مونديال روسيا، والتي تضم كلا من؛ روسيا والسعودية وأوروجواي.

 

أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن منتخبي أوروجواي وروسيا سيعملان على خطف بطاقة التأهل للدور التالي للمجموعات بينما سيسعى الفراعنة للحفاظ على حظوظه معتمدا على تألق نجمه محمد صلاح، في حين يعد منتخب السعودية الأقل حظا.

 

كما توقعت الصحيفة أن منتخب أوروجواي سوف يحصل على المركز الأول، تليه روسيا في المركز الثاني، في حين تتواجد منتخبات مصر والسعودية في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

 

أوضحت الصحيفة أن محمد صلاح لاعب منتخب مصر هو الأعلى في القيمة التسويقية بين لاعبي منتخبات المجموعة الأولى، وتعتبر أيضا أن أقوى مواجهتين في المجموعة ستكون بين مصر وأوروجواي والأخرى بين زملاء كافاني وروسيا.

 

وأضافت الصحيفة أن عصام الحضري حارس الفراعنة سيكون أكبر لاعب سنا يشارك في المونديال، واختتمت الجريدة تقريرها أنها لا تتوقع أن يكون بطل المونديال أحد منتخبات المجموعة الأولى.

المزيد عن: مصر كاس العالم روسيا السعودية أوروجواي
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