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وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض "أهلا رمضان" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة (صور)

السبت 12/مايو/2018 - 09:33 م
وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض أهلا رمضان بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة (صور)
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محمد نبيل
 
افتتح الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية،مساء السبت، يرافقه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية معرض أهلا رمضان بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة وذلك فى إطار سلسلة المعارض التي أقامتها الغرفة التجارية بالقليوبية بالتننسيق مع مديرية التموين بمدن وأحياء المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضبط الأسعار لا سيما خلال شهر رمضان المعظم.

وأقيم المعرض على مساحة 500م  وبمشاركة 24 عارض والذي يضم كافة مستلزمات شهر رمضان الكريم من ياميش ومكسرات وجميع السلع الأساسية والمواد الغذائية والتموينية واللحوم والأسماك والدواجن والخضر والفاكهة.

وأكد وزير التموين خلال الافتتاح، على أنه يوجد تنسيق كامل بين المحافظة والغرفة التجارية بهدف إتاحة السلع وزيادة المعروض منها فى الأسواق بالإضافة إلى الاتفاق على تقديم عروض وتخفيضات كبيرة على السلع المعروضة فى معرض أهلاً رمضان مضيفا إلى أن البيع بسعر الجملة فى تلك المعارض.
 
وأكد المحافظ أن تلك المعارض تهدف لتوفير كافة احتياجات الأسر المصرية وذلك بهدف التخفيف على المواطن المصري وتوفير السلع الأساسية وضبط أسعارها.

وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض "أهلا رمضان" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة (صور)
وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض "أهلا رمضان" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة (صور)
وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض "أهلا رمضان" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة (صور)
وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض "أهلا رمضان" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة (صور)
وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض "أهلا رمضان" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة (صور)
وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض "أهلا رمضان" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة (صور)
وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض "أهلا رمضان" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة (صور)
وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض "أهلا رمضان" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة (صور)
وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض "أهلا رمضان" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة (صور)
وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض "أهلا رمضان" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة (صور)
وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض "أهلا رمضان" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة (صور)
وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض "أهلا رمضان" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة (صور)
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