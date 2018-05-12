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عاجل.. شباب قسطنطينة يتوج بلقب الدوري الجزائري بعد الفوز على اتحاد البليدة

السبت 12/مايو/2018 - 09:28 م
عاجل.. شباب قسطنطينة يتوج بلقب الدوري الجزائري بعد الفوز على اتحاد البليدة
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الفجر الرياضي
 

نجح فريق شباب قسنطينة في التتويج بلقب دوري المحترفين الجزائري، اليوم  وقبل جولة واحدة على النهاية بعد فوزه 2-1 على اتحاد البليدة.

 

تقدم اتحاد البليدة عن طريق عيسى باي في الدقيقة 32، قبل أن يعادل سيد على العمري النتيجة لشبيبة قسطنطينة في الدقيقة 56، وسجل الهادي بلعميري هدفا قاتلا من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة ليعلن تتويج الفريق بلقب الدوري الجزائري للمرة الثانية في تاريخه.

 

ورفع شباب قسنطينة رصيده إلى 56 نقطة متفوقا بفارق خمس نقاط عن ملاحقه المباشر شبيبة الساورة الذي فاز 1-صفر على ضيفه مولودية وهران قبل الجولة الأخيرة.

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