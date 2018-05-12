إدارة ترامب تطالب قطر بوقف تمويل الميليشيات الإيرانبة فى الشرق الأوسط

طالب البيت الأبيض، قطر بوقف تمويل الميليشيات الموالية لإيران فى الشرق الأوسط بعد أن خرجت تعاملات الدوحة مع هذه الجماعات علانية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة التليجراف البريطانية، اليوم، أنّ المسؤولون الأمريكيون أبدوا القلق من ارتباطات الدوحة بعدد من الميليشيات التي ترعاها إيران، وتعتبرها واشنطن منظمات إرهابية.





وأعرب الأميركيون عن المخاوف الجديدة بعد اكتشاف رسائل البريد الإلكتروني التي صدرت من كبار المسؤولين في الحكومة القطرية إلى تنظيمات مثل "حزب الله" فى جنوب لبنان، والحرس الثوري الإيراني.

وأضاف التقرير أنّ الرسائل الإلكترونية وغيرها من الوثائق التي تدين قطر، تشير إلى العلاقات الودية التي أقامها المسؤولون القطريون مع قاسم سليمانة، الرئيس البارز لفيلق القدس الإيرانى، وأمين عام تنظيم حزب الله "حسن نصر الله".

وقالت إنّ وثائق هذه المحادثات السرية بين المسؤولين القطريين ورؤساء الجماعات الإرهابية فى المنطقة تثبت أن الدوحة دفعت مئات الملايين من الدولارات في شكل فدية لتأمين الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى الميليشيات الشيعية جنوب العراق.