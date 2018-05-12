ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إدارة ترامب تطالب قطر بوقف تمويل الميليشيات الإيرانبة فى الشرق الأوسط

السبت 12/مايو/2018 - 09:32 م
إدارة ترامب تطالب قطر بوقف تمويل الميليشيات الإيرانبة فى الشرق الأوسط
صورة أرشيفية
طباعة
خاطر عبادة
 

طالب البيت الأبيض، قطر بوقف تمويل الميليشيات الموالية لإيران فى الشرق الأوسط بعد أن خرجت تعاملات الدوحة مع هذه الجماعات علانية.

 

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة التليجراف البريطانية، اليوم، أنّ المسؤولون الأمريكيون أبدوا القلق من ارتباطات الدوحة بعدد من الميليشيات التي ترعاها إيران، وتعتبرها واشنطن منظمات إرهابية.


وأعرب الأميركيون عن المخاوف الجديدة بعد اكتشاف رسائل البريد الإلكتروني التي صدرت من كبار المسؤولين في الحكومة القطرية إلى تنظيمات مثل "حزب الله" فى جنوب لبنان، والحرس الثوري الإيراني.

 

وأضاف التقرير أنّ الرسائل الإلكترونية وغيرها من الوثائق التي تدين قطر، تشير إلى العلاقات الودية التي أقامها المسؤولون القطريون مع قاسم سليمانة، الرئيس البارز لفيلق القدس الإيرانى، وأمين عام تنظيم حزب الله "حسن نصر الله".

 

وقالت إنّ وثائق هذه المحادثات السرية بين المسؤولين القطريين ورؤساء الجماعات الإرهابية فى المنطقة تثبت أن الدوحة دفعت مئات الملايين من الدولارات في شكل فدية لتأمين الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى الميليشيات الشيعية جنوب العراق.

المزيد عن: قطر عالم ترامب الإرهاب اخبار إيران أمريكا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
2
x
20:00
1
نهضة بركان
حسنية أكادير
3
x
20:00
1
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
2
x
20:00
1
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
1
x
20:00
1
الوداد الرياضي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
3
x
15:00
1
غينتشلاربيرليغي
الدوري الأمريكي MLS
دالاس
1
x
21:30
1
لوس أنجلوس جالاكسي
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
0
x
17:00
1
بورتو
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
0
x
21:00
0
رين
موناكو
0
x
21:00
0
سانت إيتيان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
2
x
15:30
5
لايبزيج
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
4
شتوتجارت
هوفنهايم
2
x
15:30
1
بوروسيا دورتموند
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
0
x
20:45
1
ساسولو
الدوري الإسباني
خيتافي
0
x
18:30
1
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
4
x
20:45
0
سيلتا فيجو
كأس خادم الحرمين الشريفين "النهائي"
الفيصلي
0
x
18:00
1
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/12/2018 10:00:10 PM