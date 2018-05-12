محافظ القليوبية ووكيل الصحة يتفقدان مركز القلب بقليوب (صور)

تفقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اليوم السبت،مركز القلب بقليوب يرافقه حسين عشماوى وسولاف درويش وجمال محفوظ اعضاء مجلس النواب عن مدينة قليوب والدكتورة عزيزة السيد رئيس المدينة والدكتورحمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة وصفاء طنطاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وهالة يحيى مدير جمعية اصدقاء مرضى القلب وعدد من القيادات التنفيذية والتى تشرف على تجهيزات المركز الطبية حيث يوجد بالمركز عيادة للكشف على مرضى القلب وامراض باطنة وقسم للاشعة وتحاليل طبية وعمل رسم قلب عادى وبالمجهود وذلك في اطار تقديم خدمة صحية للمواطنين من خلال توفير أطباء ورعاية طبية للمرضى.





وكان المحافظ قد عقد اجتماعا مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان لبحث كيفية تشغيل مركز القلب، حيث حصلت جمعية اصدقاء مرضى القلب على موافقة على إنشاء المركز بقليوب بتمويل من الاتحاد الأوروبي 5 ملايين جنيه من الاتحاد الأوروبي وجمعية «أصدقاء معهد القلب» والمبنى تبرع به أحد المواطنين ومكون من 3 طوابق بالقرب من قرية «حلابة» لخدمة أهالي مدينة قليوب وجميع القرى التابعة والمجاورة لها فضلا عن المدن الأخرى بالمحافظة.