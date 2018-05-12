كفيتوفا تتوج ببطولة مدريد للمرة الثالثة في مسيرتها

توجت التشيكية بيترا كفيتوفا ببطولة مدريد للتنس، للمرة الثالثة في تاريخها، بعد فوزها على الهولندي كيكي بيرتنز، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب مانولو سانتانا.

وكانت كفيتوفا قد توجت بالبطولة عامي 2011 و 2015على حساب فيكتوريا أزارنيكا و سفتلانا كوزنتسوفا.

وحسمت كفيتوفا المجموعة الأولي لصالحها بنتيجة 7-6 (شوط كسر التعادل)، قبل أن تتمكن الهولندية بيرتنز من الفوز بالمجموعة الثانية بنتيجة 6-4، وعادت اللاعبة التشيكية لتفوز بالمجموعة الثالثة والفاصلة بنتيجة 6-3 وتحقق اللقب للمرة الثالثة في تاريخها.