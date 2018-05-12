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ميلشيا الحوثي تعدم مدنيين بصنعاء للتواصل مع الحكومة الشرعية

السبت 12/مايو/2018 - 09:15 م
ميلشيا الحوثي تعدم مدنيين بصنعاء للتواصل مع الحكومة الشرعية
ميلشيا الحوثي
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وكالات
 
واصلت ميلشيات الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، ممارستها ضد المدنيين اليمنيين الأبرياء، حيث اتهمت جماعة الحوثي، ثلاثة أشخاص بالتواصل مع الحكومة الشرعية، ولم يتضح ما إذا كانت الأحكام صدرت حضوريا أم غيابيا بحق الأشخاص الأربعة.

ومنذ بدء عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن والذي تقوده السعودية، صدرت في صنعاء أحكام بحق أشخاص عديدين بتهمة مساندة التحالف والحكومة الشرعية في عملياتهما ضد الحوثيين.

المزيد عن: ميلشيا الحوثي اليمن الحوثي التحالف العربي
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