وزير النقل يكشف عن عقوبة متخطي بوابات المترو دون دفع تذاكر

عقب الدكتور هشام عرفات وزير النقل، على تخطي ركاب المترو البوابات دون دفع تذاكر اعتراضًا على ارتفاع تذكرة مترو الأنفاق قائلًا: "اللي شير هذا الفيديو بيشجع الناس على أيه.. تاخد خدمة بدون مقابل!.. ده يرضي الله ورسوله؟.. اللى يرضي ربنا متركبش.. ومش هسمح بالكلام ده تانى"، مشيرا إلى أن بعض المواطنين اعترضوا على هذا الفعل.



وأضاف "عرفات"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه سيوقع غرامة 50 جنيه لمن يحاول عبور البوابات بمترو الأنفاق بدون تذكرة، منوها أن وقوف مواطن على قضبان المترو أمر غير طبيعي، ويريد أن يصوره البعض، متابعا: "بص على الكاميرا قبل ما ينام على قضبان المترو".

