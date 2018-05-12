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جيروزاليم بوست: انسحاب ترامب من الاتفاق الإيرانى يدشن تحالف أمريكى إسرائيلى-عربى جديد

السبت 12/مايو/2018 - 09:21 م
جيروزاليم بوست: انسحاب ترامب من الاتفاق الإيرانى يدشن تحالف أمريكى إسرائيلى-عربى جديد
ترامب وبنيامين نتنياهو- أرشيفية
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خاطر عبادة
 

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إنّ يوم 8 مايو 2018، الذى أعلن فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووى الإيرانى، شهد تدشين تحالف أمريكى-إسرائيلى- عربى جديد فى الشرق الأوسط وإعادة هيكلة كبرى للمصالح الاستراتيجية الأمريكية.


وطالبت الصحيفة الإسرائيلية بمواجهة التهديد الذى يفرضه النظام الإيرانى على المنطقة التى يسعى إلى الهيمنة عليها، وكذلك العالم من خلال نشر جيش الإرهاب الذى ترعاه الدولة.


كما أشارت إلى الحاجة إلى إستراتيجية تعزل إيران وتغلق مسار طهران النووى من خلال منح واشنطن وحلفائها فرصة الوصول إلى أدوات الضغط المالى والدبلوماسى الذى تشكّله الجمهورية الديكتاتورية العسكرية الإيرانية.


ولفتت الصحيفة إلى أنّ تلك الخيارات للسيطرة على إيران كانت مقيدة بسبب المخاوف من أنّ يؤدى الضغط على إيران لوقف دعمها للنظام السورى، وذبحه للملايين، وكذلك جماعة الحوثيين فى اليمن، والحرس الثورى الإيرانى، وتنظيم حزب الله، إلى تقويض الاتفاق النووى الإيرانى.


وقالت إنّ تحالفًا عربيًا قويًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل والعرب بقيادة السعودية وأوروبا،و الهند واليابان، سيكون محوريًا في خلق الضغط اللازم للوصول إلى شرق أوسط أكثر ازدهارًا واستقرارًا وخاليًا من تهديد الإرهاب والعدوان الإيراني.

 

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