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برلماني: تطوير مترو الأنفاق ضروري.. "متعلق بأرواح" (فيديو)

السبت 12/مايو/2018 - 09:22 م
برلماني: تطوير مترو الأنفاق ضروري.. متعلق بأرواح (فيديو)
البرلمان - ارشيفية
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هدى عبدالرازق
 
قال النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب، إن تحريك قيمة تذكرة مترو الأنفاق تهدف إلى الحصول على موارد لتطوير خطوط مترو الأنفاق، وبالأخص الخط الأول الذي لم يشهد تطوير منذ 35 عامًا.

وأشار "علي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن حالة شبكة مترو الأنفاق شرحها رئيس الشركة بالبرلمان، وأكد على صعوبة الوضع، وأنه لو استمر الوضع على ما هو عليه ستحدث مشكلة كبيرة.

ولفت إلى أن تطوير مترو الأنفاق ضروري لأنه متعلق بأرواح، وحدوث مشكلة ستؤدي إلى خسائر كبيرة.
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