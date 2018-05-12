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شاهد الان بث مباشر ريال مدريد وسيلتافيجو كورة لايف

السبت 12/مايو/2018 - 08:26 م
شاهد الان بث مباشر ريال مدريد وسيلتافيجو كورة لايف
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الفجر الرياضي
 

 

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معلومات عن مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اون لاين اليوم ريال مدريد Vs سيلتا فيجو، البطولة : نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، القنوات الناقلة : 3 Bein Sports، المعلقين : خالد الحدي .

 

موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بدون تقطيع اليوم في تمام الـ 21:45 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 20:45 مساءاً بتوقيت مصر، كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر ماتش ريال مدريد وسيلتا فيجو لايف اليوم 12-5-2018 في بطولة الدوري الإسباني.

 

شاهد البث المباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اون لاين من هنا..


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