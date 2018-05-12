ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حقيقة تمرد "معلول" على الأهلي

السبت 12/مايو/2018 - 08:25 م
حقيقة تمرد معلول على الأهلي
طباعة
الفجر الرياضي
 

ترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية حول تمرد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي ورفضه المشاركة مع فريقه أمام كمبالا سيتي الأوغندي خوفًا من تجدد إصابته قبل أسابيع قليلة من إنطلاق بطولة كأس العالم.

 

وذكر أحد المقربين من اللاعب أن الأنباء التي ترددت حول تمرد "معلول" علي الأهلي عارية تمامًا من الصحة، مشيرًا إلي أن اللاعب التونسي، عرض المشاركة بمباراة الترجي الماضية بعد الحصول على مسكنات والجهاز الفني رفض.

 

وأضاف: " علي معلول لا يزال يعاني من إصابة عبارة عن رشح بكاحل القدم وخضع للكشف بواسطة طبيب الأهلي والمنتخب التونسي، واتفق مع حسام البدري علي المشاركة في جزء من مباراة أياكس الهولندي الماضية لكنه لم يستطيع خاصة وأن الورم يسبب له آلام ولا يستطيع اللعب بصورة طبيعية".

 

وأكد أن "معلول" لا يمتلك أي عروض إحتراف للرحيل عن الأهلي في الفترة الحالية، مؤكدًا أنه يعرف واجباته تمامًا تجاه الفريق، ولا يمكن أن يرفض المشاركة مع الفريق في أي مباراة.

المزيد عن: معلول علي معلول الأهلي أخبار الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
0
x
20:00
0
نهضة بركان
حسنية أكادير
0
x
20:00
0
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
0
x
20:00
0
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
0
x
20:00
0
الوداد الرياضي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
3
x
15:00
1
غينتشلاربيرليغي
الدوري الأمريكي MLS
دالاس
-
x
21:30
-
لوس أنجلوس جالاكسي
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
-
x
17:00
-
بورتو
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
رين
موناكو
-
x
21:00
-
سانت إيتيان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
2
x
15:30
5
لايبزيج
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
4
شتوتجارت
هوفنهايم
2
x
15:30
1
بوروسيا دورتموند
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ساسولو
الدوري الإسباني
خيتافي
0
x
18:30
1
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
20:45
-
سيلتا فيجو
كأس خادم الحرمين الشريفين "النهائي"
الفيصلي
0
x
18:00
0
الاتحاد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/12/2018 8:30:01 PM