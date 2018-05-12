حقيقة تمرد "معلول" على الأهلي

ترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية حول تمرد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي ورفضه المشاركة مع فريقه أمام كمبالا سيتي الأوغندي خوفًا من تجدد إصابته قبل أسابيع قليلة من إنطلاق بطولة كأس العالم.

وذكر أحد المقربين من اللاعب أن الأنباء التي ترددت حول تمرد "معلول" علي الأهلي عارية تمامًا من الصحة، مشيرًا إلي أن اللاعب التونسي، عرض المشاركة بمباراة الترجي الماضية بعد الحصول على مسكنات والجهاز الفني رفض.

وأضاف: " علي معلول لا يزال يعاني من إصابة عبارة عن رشح بكاحل القدم وخضع للكشف بواسطة طبيب الأهلي والمنتخب التونسي، واتفق مع حسام البدري علي المشاركة في جزء من مباراة أياكس الهولندي الماضية لكنه لم يستطيع خاصة وأن الورم يسبب له آلام ولا يستطيع اللعب بصورة طبيعية".

وأكد أن "معلول" لا يمتلك أي عروض إحتراف للرحيل عن الأهلي في الفترة الحالية، مؤكدًا أنه يعرف واجباته تمامًا تجاه الفريق، ولا يمكن أن يرفض المشاركة مع الفريق في أي مباراة.