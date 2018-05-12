سهام جلال تنتهي من "عوالم خفية" مع الزعيم (صور)

انتهت الفنانة سهام جلال، من تصوير مشاهدها في مسلسل "عوالم خفية" مع النجم عادل إمام، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.





وتجسد سهام دور "دنيا ظافر" تعمل مخرجة سينمائية وتلفزيونية ضمن أحداث العمل، معربة عن سعادتها بمشاركتها في العمل الذي تظهر فيه كضيفة شرف.





وأوضحت سهام، أن العمل يمثل لها عودة قوية في الدراما خاصة أنها تشارك في عمل مع لفنان الكبير عادل إمام التي طالما حلمت بالوقوف أمامه مشيرة أنها محظوظة لأنها وقفت أمام الكبار منذ بدايتها منهم الفنان الراحل محمود عبد العزيز في فيلم النمس و مسلسل للثروة حسابات أخرى مع الفنان الكبير صلاح السعدني.





قالت سهام، إن كواليس العمل كانت رائعة مع نجم بحجم عادل إمام الذي يتعامل بحب وتواضع مع كل فريق المسلسل الذي يضم مجموعة كبيرة من الشباب وهو مؤمن بموهبتهم، فضلا عن أن رامى إمام مخرج العمل كان يوجه الفنانين بأسلوب راقي وهادئ.





"عوالم خفية" بطولة كل من بشري وفتحي عبد الوهاب وهبة مجدي ومي سليم وصلاح عبد الله وأحمد وفيق ونور قدري ومحمود فارس وناصر سيف وأحمد عبد الله محمود والمسلسل تأليف أمين جمال وإخراج وإنتاج رامي إمام.



