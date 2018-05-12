ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سهام جلال تنتهي من "عوالم خفية" مع الزعيم (صور)

السبت 12/مايو/2018 - 08:20 م
سهام جلال تنتهي من عوالم خفية مع الزعيم (صور)
سهام جلال والزعيم عادل إمام
طباعة
محمود حنفي
 
انتهت الفنانة سهام جلال، من تصوير مشاهدها في مسلسل "عوالم خفية" مع النجم عادل إمام، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وتجسد سهام دور "دنيا ظافر" تعمل مخرجة سينمائية وتلفزيونية ضمن أحداث العمل، معربة عن سعادتها بمشاركتها في العمل الذي تظهر فيه كضيفة شرف.

وأوضحت سهام، أن العمل يمثل لها عودة قوية في الدراما خاصة أنها تشارك في عمل مع لفنان الكبير عادل إمام التي طالما حلمت بالوقوف أمامه مشيرة أنها محظوظة لأنها وقفت أمام الكبار منذ بدايتها منهم الفنان الراحل محمود عبد العزيز في فيلم النمس و مسلسل للثروة حسابات أخرى مع الفنان الكبير صلاح السعدني.

قالت سهام، إن كواليس العمل كانت رائعة مع نجم بحجم عادل إمام الذي يتعامل بحب وتواضع مع كل فريق المسلسل الذي يضم مجموعة كبيرة من الشباب وهو مؤمن بموهبتهم، فضلا عن أن رامى إمام مخرج العمل كان يوجه الفنانين بأسلوب راقي وهادئ.

"عوالم خفية" بطولة كل من بشري وفتحي عبد الوهاب وهبة مجدي ومي سليم وصلاح عبد الله وأحمد وفيق ونور قدري ومحمود فارس وناصر سيف وأحمد عبد الله محمود والمسلسل تأليف أمين جمال وإخراج وإنتاج رامي إمام.

سهام جلال تنتهي من "عوالم خفية" مع الزعيم (صور)
سهام جلال تنتهي من "عوالم خفية" مع الزعيم (صور)
سهام جلال تنتهي من "عوالم خفية" مع الزعيم (صور)
سهام جلال تنتهي من "عوالم خفية" مع الزعيم (صور)
سهام جلال تنتهي من "عوالم خفية" مع الزعيم (صور)
سهام جلال تنتهي من "عوالم خفية" مع الزعيم (صور)
المزيد عن: عوالم خفية عادل إمام سهام جلال الزعيم اخبار سهام جلال أخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
0
x
20:00
0
نهضة بركان
حسنية أكادير
0
x
20:00
0
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
0
x
20:00
0
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
0
x
20:00
0
الوداد الرياضي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
3
x
15:00
1
غينتشلاربيرليغي
الدوري الأمريكي MLS
دالاس
-
x
21:30
-
لوس أنجلوس جالاكسي
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
-
x
17:00
-
بورتو
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
رين
موناكو
-
x
21:00
-
سانت إيتيان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
2
x
15:30
5
لايبزيج
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
4
شتوتجارت
هوفنهايم
2
x
15:30
1
بوروسيا دورتموند
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ساسولو
الدوري الإسباني
خيتافي
0
x
18:30
1
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
20:45
-
سيلتا فيجو
كأس خادم الحرمين الشريفين "النهائي"
الفيصلي
0
x
18:00
0
الاتحاد
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/12/2018 8:30:01 PM