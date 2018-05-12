"التموين": كيلو اللحمة الطازجة بـ85 ج والفراخ بـ19ج (فيديو)

قال أيمن حسام، مساعد وزير التموين، إن القوات المسلحة بذلت مجهود كبير مع وزارة التموين في خدمة المواطنيين من خلال المساهمة في توزيع السلع الإستهلاكية بأسعار مخفضة على كافة أنحاء الجمهورية بأسطول يتجاوز الـ1000 سيارة.



وتابع مساعد وزير التموين، خلال حواره ببرنامج "العيلة"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن كيلو اللحمة الطازة بـ85 جنيه في الجمعيات الإستهلاكية ومعارض أهلًا رمضان، وتضمن وزارة التموين استقرار هذا السعر حتى نهاية هذا العام.



وأشار إلى أن انخفاض أسعار اللحوم داخل الجميعات الإستهلاكية أدى لخفض أسعار اللحوم بشكل كبير، لافتًا إلى أن كيلو الفراخ المجمدة تصل لـ19 جنيهًا.

