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الصفتي على ذمة التحقيق ببني سويف

السبت 12/مايو/2018 - 08:18 م
الصفتي على ذمة التحقيق ببني سويف
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محمد الحسيني
 


قرر مسوؤلو بنى سويف الرياضى إحالة مصطفى الصفتى مدافع الفريق السويفي للتحقيق بعد تأكد واقعة توقيعه للنادى الإسماعيلي خلال الفترة الماضية .


وظهر اللاعب بأحد المقاطع المصورة يعلن توقيعه للدروايش قبل أن يتم إحالته للتحقيق.


فيما قال المهندس ، محمد الواضح عضو مجلس الادارة وعضو لجنة الكرة : النادى لا يمانع فى انتقال أى لاعب إلى أى نادى شرط وصول عرض رسمى لائق للنادى وموافقة الجهاز الفنى بقيادة محمد يوسف".


وأضاف : يوجد ثلاث لاعبين على ردار الأندية وهم أحمد شحاته ومحمد مجلى والصفتى والتحقيق مع الصفتى يأتى نتيجة توقيعه للدروايش .

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