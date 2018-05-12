الصفتي على ذمة التحقيق ببني سويف
السبت 12/مايو/2018 - 08:18 م
محمد الحسيني
قرر مسوؤلو بنى سويف الرياضى إحالة مصطفى الصفتى مدافع الفريق السويفي للتحقيق بعد تأكد واقعة توقيعه للنادى الإسماعيلي خلال الفترة الماضية .
وظهر اللاعب بأحد المقاطع المصورة يعلن توقيعه للدروايش قبل أن يتم إحالته للتحقيق.
فيما قال المهندس ، محمد الواضح عضو مجلس الادارة وعضو لجنة الكرة : النادى لا يمانع فى انتقال أى لاعب إلى أى نادى شرط وصول عرض رسمى لائق للنادى وموافقة الجهاز الفنى بقيادة محمد يوسف".
وأضاف : يوجد ثلاث لاعبين على ردار الأندية وهم أحمد شحاته ومحمد مجلى والصفتى والتحقيق مع الصفتى يأتى نتيجة توقيعه للدروايش .