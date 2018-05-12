برلماني عن رفع قيمة تذكرة المترو: "الدولة هتجيب منين.. والزيادة في صالح المواطن"

وجه النائب محمد أبوهميلة، عضو مجلس النواب، التحية إلى الشعب المصري لتحمله صعوبة الوضع الاقتصادي، منوها بأن المشاكل المتراكمة هو ما وصل بنا لهذا الوضع.





وأشار "أبوهميلة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم السبت، إلى أنه يجب أن نعترف بمشاكلنا، ولا نضع رأسنا في الرمل، منوهًا بأن الخط الأول للمترو يحتاج إلى 30 مليار جنيه لإعادة تطويره وغعادته لسابق عهده.



