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برلماني عن رفع قيمة تذكرة المترو: "الدولة هتجيب منين.. والزيادة في صالح المواطن"

السبت 12/مايو/2018 - 08:21 م
برلماني عن رفع قيمة تذكرة المترو: الدولة هتجيب منين.. والزيادة في صالح المواطن
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هدى عبدالرازق
 
وجه النائب محمد أبوهميلة، عضو مجلس النواب، التحية إلى الشعب المصري لتحمله صعوبة الوضع الاقتصادي، منوها بأن المشاكل المتراكمة هو ما وصل بنا لهذا الوضع.

وأشار "أبوهميلة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم السبت، إلى أنه يجب أن نعترف بمشاكلنا، ولا نضع رأسنا في الرمل، منوهًا بأن الخط الأول للمترو يحتاج إلى 30 مليار جنيه لإعادة تطويره وغعادته لسابق عهده.

وأضاف أن النظام الحالي ورث مشاكل كثيرة، معقبا: "الدولة هتجيب منين، والزيادة لصالح المواطن"، منوهًا بأن البرلمان سيدرس تطبيق علاوة على الموظفين، مطالبا بتوسيع دائرة معاش تكافل وكرامة
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