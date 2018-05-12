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بلاغ رسمي للنائب العام ضد قيادات مياه الإسماعيلية

السبت 12/مايو/2018 - 08:18 م
بلاغ رسمي للنائب العام ضد قيادات مياه الإسماعيلية
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هشام إسماعيل
 
قال عصام دياب الأمين العام لحزب المؤتمر بمحافظة الإسماعيلية، انه سوف يتقدم ببلاغ رسمي الي النائب العام المستشار نبيل صادق ضد أحمد عزب المكلف بإعمال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب بمدن القناة، والمحاسب محمد أبو الفتوح رئيس القطاع المالي في الشركة، وذلك بعد إثارة غضب الكثير من العاملين بالشركة والتسبب في عدم صرف العلاوات والحوافز والبدلات لهم منذ خمس سنوات، بالإضافة التعنت وعدم إعطاء المستندات المطلوبة للترشح للجنة النقابية لعدد من العاملين بالشركة، وتعطيل إرسال الكشافات النقابية للجمعيات العمومية لمديرية القوي العاملة، وتعطيل إجراءات العاملين الذين يخوضون انتخابات النقابة مما يخالف قرارات وزير القوي العاملة.

وأكد دياب، أن هناك علاوات يتم صرفها من الدولة سنويًا ولكنها لم تصرف لهم، بالإضافة لمستحقات العلاج وبدل علاج وبدل ورديات وعلاوة 7%، ورغم ذلك يتم الخصم من المرتب سنويا لكي يستوفي التأمينات، مؤكدًا إن تعنت المحاسب محمد أبو الفتوح، في الشركة القابضة، مع العاملين في عدم صرف مستحقاتهم المالية، والتعنت في عدم إتمام واستكمال الانتخابات النقابية في الشركة.

وكان عدد كبير من العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، استنجدوا بالأمين العام لحزب المؤتمر في محافظة الإسماعيلية لتدخل لوضع حلول جذرية لتلك المهزلة علي حد وصفهم، مؤكدين ان ذلك المحاسب تم فصله في عهد رئيس مجلس إدارة الشركة السابق اللواء محمود طه بسبب عدم الالتزام، وتم إعادته مرة أخري في عهد احمد عزب رئيس مجلس الإدارة الحالي.
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