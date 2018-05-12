السيناتور تيد كروز سيحضر حفل افتتاح سفارة القدس المحتلة

أعلن السناتور الجمهورى البارز تيد كروز ، عن ولاية تكساس، اليوم أنه سيحضر حفل افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس المحتلة يوم 14 مايو، وفقاً لوكالة رويترز.





وسينضم كروز، إلى وفد الرئيس بقيادة ايفانكا ترامب ووزوجها جاريد كوشنر، مستشار ترامب، ووزير الخزانة، ستيف منوشين، مع المبعوثين الأمريكيين جايسون جرينبلات وديفيد فريدمان.





كما سيحضر السيناتور الجمهورى ليندسي جراهام، عن ولاية كارولينا الجنوبية، ودين هيلر "ولاية نيفادا"، ومايك لي "يوتاه".