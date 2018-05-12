اعتماد نتيجة امتحان الدور الأول لطلاب الثانوية الصناعية المصريين بالسودان

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة امتحان المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث للعام الدراسي الحالي 2017/2018، لطلاب البعثة المصرية بالسودان، والتي تنظمها وتشرف عليها الوزارة.





وفي ذات السياق صرح الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني بأن نسبة النجاح بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث لطلاب البعثة المصرية في السودان قد بلغت (100%) مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق للجميع .



