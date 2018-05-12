"نقل البرلمان": قيمة تذكرة المترو في مصر الأرخص على مستوى العالم
السبت 12/مايو/2018 - 08:15 م
هدى عبدالرازق
قال النائب محمد زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن مترو الأنفاق مرفق هام، ولو توقف لدقائق ستحدث مشاكل كثيرة، ولهذا يجب تطويره بصفة مستمرة.
وأشار "زين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم السبت، إلى أن أسعار تذكرة مترو الأنفاق بمصر هى الأقل على مستوى العالم، لافتًا إلى أن شرح الأمر للمواطنين وضرورة رفع سعر التذكرة سيجعل المواطن يتقبل الوضع.
وأضاف أنه يجب أن يكون لدى الحكومة شفافية، وتطرح كل شيىء أمام الرأي العام لطمأنة المواطنين.
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