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إنقلاب سيارة أخشاب يعطل الحركة المرورية بدمياط

السبت 12/مايو/2018 - 08:15 م
إنقلاب سيارة أخشاب يعطل الحركة المرورية بدمياط
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هند الشيال
 
انقلبت سيارة نقل كبيرة الحجم محملة بالأخشاب المستخدم في تصنيع الأثاث، على الطريق الواصل بين قرية السنانية ومدينة دمياط الجديدة، مما تسبب في تعطل الحركة المرورية وتوقف حركة السيارات.

تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث، وحصر الخسائر والتي لم تشمل مصابين أو ضحايا في الأرواح، وتحرير محضر شرطي بالواقعة وتسيير حكة المرور على الطريق مرة أخرى، كما تم رفع السيارة المقلوبة.
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