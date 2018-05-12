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نجوم المستقبل يمهل الإسماعيلي 15 يوما للرد على عرض إبراهيم حسن

السبت 12/مايو/2018 - 08:13 م
نجوم المستقبل يمهل الإسماعيلي 15 يوما للرد على عرض إبراهيم حسن
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الفجر الرياضي
 

 

أكد محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي نجوم المستقبل، أنه سوف يشتري حصة ناديه من الإسماعيلي في صفقة إبراهيم حسن، فهو أحد أبناء النادي.


وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على قناة "DMC": "كنا حريصين طوال الفترة الماضية، على تلبية رغبة الإسماعيلي وجماهيره في البقاء على إبراهيم حسن طوال الفترة الماضية".


واستطرد قائلا: "هناك عقد ثلاثي بين نجوم المستقبل واللاعب والإسماعيلي، يمنحنا الحق المنفرد في عملية تسويق اللاعب بشرط أن يكون في صالح الأطراف الثلاثة وليس في طرف واحد، وفي حالة رفض الإسماعيلي هذا الطلب، فمن حقنا الحصول على 50% من قيمة المبلغ الذي عرضناه".


وأتم قائلا: "الإسماعيلي امامه 15 يوما للرد علينا في العرض الذي تقدمنا به بالحصول على خدمات اللاعب مقابل مليون 500 ألف دولار، ولو رفض فمن حقنا الحصول على 750 ألف دولار وهو 50% من القيمة الكلية للمبلغ".

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