مساعد وزير النقل: التكلفة الفعلية لتذكرة المترو 16.4 جنيه (فيديو)
السبت 12/مايو/2018 - 08:13 م
رقية جمال
قال الدكتور عمرو شعث، مساعد وزير النقل، إن قرار زيادة أسعار مترو الأنفاق، يهدف لإصلاح المرفق وتطويره، وليس بهدف الحصول على أرباح عالية أو توزيع مكافأت.
وأضاف "شعث"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مرفق مترو الأنفاق يقدم خدمة أقل من قيمتها بكثير منذ 15 عام، وأوشك على الانهيار، مشددًا على أن هناك زيادة سنوية 1-2% في جميع دول العالم، وعدم زيادة سعر التذكرة لمدة 15 عام كانت سياسة خاطئة.
وأكد، أن التكلفة الفعلية لمترو الأنفاق 16.44 جنيه وفقًا للدراسات، وليس الـ 7 جنيهات التى تسببت في غضب المواطنين، متابعًا مخاطبًا المواطنين: "إلحقونا، المرفق بينهار، إحنا بقالنا سنين بنعاني، ومش راضينا أن الناس تبقي زعلانه، لكن إزاى عايزين نحسن الخدمة، ومنزدوش الأسعار هنجيب منين".