ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مساعد وزير النقل: التكلفة الفعلية لتذكرة المترو 16.4 جنيه (فيديو)

السبت 12/مايو/2018 - 08:13 م
مساعد وزير النقل: التكلفة الفعلية لتذكرة المترو 16.4 جنيه (فيديو)
طباعة
رقية جمال
 
قال الدكتور عمرو شعث، مساعد وزير النقل، إن قرار زيادة أسعار مترو الأنفاق، يهدف لإصلاح المرفق وتطويره، وليس بهدف الحصول على أرباح عالية أو توزيع مكافأت.

وأضاف "شعث"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مرفق مترو الأنفاق يقدم خدمة أقل من قيمتها بكثير منذ 15 عام، وأوشك على الانهيار، مشددًا على أن هناك زيادة سنوية 1-2% في جميع دول العالم، وعدم زيادة سعر التذكرة لمدة 15 عام كانت سياسة خاطئة.

وأكد، أن التكلفة الفعلية لمترو الأنفاق 16.44 جنيه وفقًا للدراسات، وليس الـ 7 جنيهات التى تسببت في غضب المواطنين، متابعًا مخاطبًا المواطنين: "إلحقونا، المرفق بينهار، إحنا بقالنا سنين بنعاني، ومش راضينا أن الناس تبقي زعلانه، لكن إزاى عايزين نحسن الخدمة، ومنزدوش الأسعار هنجيب منين".
المزيد عن: مترو الأنفاق زيادة سعر التذكرة التوك شو أسعار مترو الأنفاق أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
0
x
20:00
0
نهضة بركان
حسنية أكادير
0
x
20:00
0
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
0
x
20:00
0
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
0
x
20:00
0
الوداد الرياضي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
3
x
15:00
1
غينتشلاربيرليغي
الدوري الأمريكي MLS
دالاس
-
x
21:30
-
لوس أنجلوس جالاكسي
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
-
x
17:00
-
بورتو
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
رين
موناكو
-
x
21:00
-
سانت إيتيان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
2
x
15:30
5
لايبزيج
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
4
شتوتجارت
هوفنهايم
2
x
15:30
1
بوروسيا دورتموند
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ساسولو
الدوري الإسباني
خيتافي
0
x
18:30
1
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
20:45
-
سيلتا فيجو
كأس خادم الحرمين الشريفين "النهائي"
الفيصلي
0
x
18:00
0
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/12/2018 8:30:01 PM