مساعد وزير النقل: التكلفة الفعلية لتذكرة المترو 16.4 جنيه (فيديو)

قال الدكتور عمرو شعث، مساعد وزير النقل، إن قرار زيادة أسعار مترو الأنفاق، يهدف لإصلاح المرفق وتطويره، وليس بهدف الحصول على أرباح عالية أو توزيع مكافأت.





وأضاف "شعث"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مرفق مترو الأنفاق يقدم خدمة أقل من قيمتها بكثير منذ 15 عام، وأوشك على الانهيار، مشددًا على أن هناك زيادة سنوية 1-2% في جميع دول العالم، وعدم زيادة سعر التذكرة لمدة 15 عام كانت سياسة خاطئة.



