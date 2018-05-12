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أحمد موسى يوجه رسالة لمنتقدي زيادة أسعار تذكرة المترو

السبت 12/مايو/2018 - 08:13 م
أحمد موسى يوجه رسالة لمنتقدي زيادة أسعار تذكرة المترو
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
انتقد الإعلامي أحمد موسى، تخطي ركاب المترو البوابات دون دفع تذاكر اعتراضا على ارتفاع تذكرة مترو الأنفاق، موجها حديثه للمواطن قائلًا: "اغضب.. وليك حق ولكن حافظ على المرفق وبلدك.. مش ديه صورة المصري.. وصوتك مسموع".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه يمكن التفاهم مع وزير النقل حول هذا القرار أو زيادة الاشتراكات للمواطنين ولكن لا يجب أن نصدر تلك الصورة.
المزيد عن: للمواطنين اسعار تذكرة المترو اخبار مصر أسعار التذكرة أحمد موسى
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