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عصام عبد الفتاح يكشف أخر تطورات أزمة حكام نهائي كأس مصر

السبت 12/مايو/2018 - 08:12 م
عصام عبد الفتاح يكشف أخر تطورات أزمة حكام نهائي كأس مصر
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الفجر الرياضي
 

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن طاقم تحكيم مصري سوف يقود مباراة نهائي كأس مصر يوم الثلاثاء المقبل. 

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على قناة "DMC": "عندما طلب سموحة استقدام حكام أجانب لنهائي الكأس، تم تحويل الطلب لي، ولكني رفضت هذا الامر، وأعدت الامر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة، وله الكلمة الأخيرة". 

واستطرد قائلا: "ما لا يعرفه البعض أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، كان مصمما على إسناد تلك المهمة إلى طاقم تحكيم مصري". 

وأردف عبد الفتاح قائلا: "أزمة نهائي الكأس هي أزمة بلا زمة وبدون داعي، أي حكم يجامل فريق على حساب أخر، نبتره تماما من اللجنة، فلا يوجد لدينا هذه النوعية من الحكام". 

وعاد ليقول: "تواصلت مع فرج عامر رئيس نادي سموحة قبل الأزمة، وفي أحد المداخلات الهاتفية سويا بأحد البرامج وافق عامر على الحكم المصري، وفوجئت في اليوم التالي بمذكرة يطلب فيها حكام أجانب". 

وأتم: "قبول شيك سموحة لا يعني الموافقة على حكم أجنبي، فالشيك هو إجراء تكميلي لطلب نادي سموحة". 

وأكمل: "فتحنا تحقيقا فيما قاله فرج عامر عن حديث فرج عامر معه والطلب منه بالسماح له بتجكيم مباراة النهائي، ولكن نور الدين نفى هذا الامر تماما، لا أعلم لماذا هذه الازمة، نقاتل بشدة لعودة الجمهور ولكن الامن يتحفظ، ويبدو أن الامن لديه كل الحق في ذلك، المسئولون يفتعلون هذه الازمات فماذا عن الجمهور". 

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى من رئيس الزمالك ورئيس سموحة تهدئة الأجواء في الفترة المقبلة ولعب نهائي الكأس لإمتاع الجماهير".
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