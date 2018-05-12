ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ترحيل 161 مصريا من المهاجرين غير الشرعيين شرقي ليبيا

السبت 12/مايو/2018 - 07:59 م
ترحيل 161 مصريا من المهاجرين غير الشرعيين شرقي ليبيا
ترحيل مصريين
طباعة
وكالات
 
أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي، ترحيل مركز إيواء قنفودة التابع للجهاز، اليوم السبت، 161 مهاجرا غير شرعي، مشيراً إلى أن المهاجرين من جمهورية مصر العربية.

وقال مدير مكتب الإعلام بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي "أمجد الورفلي"،  إن "مركز إيواء قنفودة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي توكرة المقرون، رحل 161 مهاجرا غير شرعيا اليوم"، مشيراً إلى أن " المهاجرين الذين تم ترحيلهم طواعية كانوا من جمهورية مصر العربية بعد أن سلموا انفسهم إلى مركز إيواء قنفودة".

وأضاف الورفلي أن "ترحيلهم كان على متن ثلاث حافلات كبيرة وبرفقتهم دورية تابعة للفرع"، موضحا أن "المهاجرين سيتم تسليمهم إلى السلطات المصرية عبر منفذ أمساعد البري".

يذكر أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أعلن في شباط/فبراير الماضي تشكيل لجنة لترحيل وعودة المهاجرين إلى بلدانهم، بما يتماشى مع الموقف الليبي الذي يسعى إلى إعادة المهاجرين إلى أوطانهم.
المزيد عن: هجرة غير شرعية مهاجرين مصر ليبيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
0
x
20:00
0
نهضة بركان
حسنية أكادير
0
x
20:00
0
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
0
x
20:00
0
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
0
x
20:00
0
الوداد الرياضي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
3
x
15:00
1
غينتشلاربيرليغي
الدوري الأمريكي MLS
دالاس
-
x
21:30
-
لوس أنجلوس جالاكسي
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
-
x
17:00
-
بورتو
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
رين
موناكو
-
x
21:00
-
سانت إيتيان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
2
x
15:30
5
لايبزيج
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
4
شتوتجارت
هوفنهايم
2
x
15:30
1
بوروسيا دورتموند
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ساسولو
الدوري الإسباني
خيتافي
0
x
18:30
1
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
20:45
-
سيلتا فيجو
كأس خادم الحرمين الشريفين "النهائي"
الفيصلي
0
x
18:00
0
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/12/2018 8:30:00 PM