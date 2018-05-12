ترحيل 161 مصريا من المهاجرين غير الشرعيين شرقي ليبيا

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي، ترحيل مركز إيواء قنفودة التابع للجهاز، اليوم السبت، 161 مهاجرا غير شرعي، مشيراً إلى أن المهاجرين من جمهورية مصر العربية.





وقال مدير مكتب الإعلام بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي "أمجد الورفلي"، إن "مركز إيواء قنفودة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي توكرة المقرون، رحل 161 مهاجرا غير شرعيا اليوم"، مشيراً إلى أن " المهاجرين الذين تم ترحيلهم طواعية كانوا من جمهورية مصر العربية بعد أن سلموا انفسهم إلى مركز إيواء قنفودة".





وأضاف الورفلي أن "ترحيلهم كان على متن ثلاث حافلات كبيرة وبرفقتهم دورية تابعة للفرع"، موضحا أن "المهاجرين سيتم تسليمهم إلى السلطات المصرية عبر منفذ أمساعد البري".





يذكر أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أعلن في شباط/فبراير الماضي تشكيل لجنة لترحيل وعودة المهاجرين إلى بلدانهم، بما يتماشى مع الموقف الليبي الذي يسعى إلى إعادة المهاجرين إلى أوطانهم.