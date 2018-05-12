خالد أبوبكر: "اللي هياخد ربع جنيه من البلد فيها 25 سنة سجن.. البلد نضفت"
السبت 12/مايو/2018 - 08:06 م
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن ليس كل قرارات رئيس الجمهورية تحظى بإعجاب المواطنين، ولكن هناك أولويات تختلف من شخص لأخر.
وأكد "أبوبكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، اليوم السبت، أنه أصبح يوجد طهارة يد، ونية صادقة لتحقيق الأفضل، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تتصف بطهارة اليد.
وأضاف، "اللي هياخد ربع جنيه من الدولة فيها 25 سنة سجن.. اللي بيقرب من السلطة دلوقتي بقى يتعب"، متابعا: "البلد نضفت".
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