"هامبورج" بطل أوروبا السابق يتذوق مرارة الهبوط للمرة الأولي في تاريخه



هبط نادي هامبورج، إلي دوري الدرجة الثانية في الدوري الألماني برصيد 31 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق نقطتين عن فولفسبورج صاحب المركز السادس عشر الذي يمتلك 33 نقطة.



ويعد هذة هي المرة الأولى الذي يهبط فيها نادي هامبورج إلي الدرجة الثانية، منذ تأسيسه عام 1887، ويملك هذا الفريق شعبية كبيرة في ألمانيا ومن أشهر الأندية في أوروبا، كما حصل على العديد من البطولات المحلية والقارية، من بينها دوري أبطال أوروبا.





- البطولات المحلية :-



حصل نادي هامبورج علي الدوري الألماني 6 مرات في تاريخه خلال أعوام "1922، 1928، 1960، 1979، 1982، 1983".



ونجح في التتويج ببطولة كأس ألمانيا لثلاث مرات خلال مواسم "1963، 1976، 1987".



وجاء كوصيف لبطولة كأس السوبر الألماني في 3 مرات أعوام "1977, 1982, 1987".





- البطولات القارية :-



حصد نادي هامبورج البطولة الأوروبية الأكبر في القارة، عندما فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا في عام 1983.



وفاز هامبورج ببطولة كأس أبطال الكؤوس الأوروبي في موسم 1977.



ونجح في الحصول علي كأس إنترتوتو مرتين في مواسم "2005، 2007".





- حكاية ملعب فولكسبارك :-



هو ملعب كرة قدم يقع في مدينة هامبورج الألمانية، ويسع الملعب لجلوس 56 ألف متفرج ، ويعتبر الملعب الرسمي الذي يخوض عليه نادي هامبورج مبارياته.



وافتتح هذا الملعب في 12 يوليو 1953 ثم تم تجديده في سنة 1998، ويطلق على الملعب رسميًا اسم "إيمتيتش أرينا" لأسباب الرعاية وتم تغيير اسم الملعب من ملعب "فولكسبارك" إلى ملعب إيمتيتش أرينا عام 2005.



ويعد نادي هامبورج هو النادي الألماني الوحيد الذي لم يهبط من قبل إلي دوري الدرجة الثانية في ألمانيا.