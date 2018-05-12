خالد الجندي: "اللي مش عايزة تتحجب تصفي حسابها مع ربنا.. هتخوتونا ليه"

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن الله حرم الخمرة، ولا يجب السؤال عن سبب هذا التحريم، معقبًا: " ربنا حرم الخمرة، ولازم يكون الكلام ده على دماغي"، وهذا واضح قوله تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ"، وهذا يعني أننا ليس لنا الخيار في اختيار الحرام من الحلال.



