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خالد الجندي: "اللي مش عايزة تتحجب تصفي حسابها مع ربنا.. هتخوتونا ليه"

السبت 12/مايو/2018 - 07:56 م
خالد الجندي: اللي مش عايزة تتحجب تصفي حسابها مع ربنا.. هتخوتونا ليه
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كساب أحمد
 
قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن الله حرم الخمرة، ولا يجب السؤال عن سبب هذا التحريم، معقبًا: " ربنا حرم الخمرة، ولازم يكون الكلام ده على دماغي"، وهذا واضح قوله تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ"، وهذا يعني أننا ليس لنا الخيار في اختيار الحرام من الحلال.

وجه رسالة لمنكر الحجاب، خلال تقديمه برنامج "لعلهلم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، قائلًا: "واحدة مش عايزة تتحجب، وتقول لي اقنعني، اللي مش عايزة تتحجب تصفي حسابها مع ربنا، أنتوا هتخوتنونا ليه"، لافتًا إلى أن الحلال بين. 
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