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تعرف على رد فعل لاعبي الزمالك على تعيين "جلال" مديرا فنيا للفريق

السبت 12/مايو/2018 - 07:53 م
تعرف على رد فعل لاعبي الزمالك على تعيين جلال مديرا فنيا للفريق
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هاني عصام
 
كشف مصدر داخل فريق الزمالك عما قاله لاعبي القلعة البيضاء فيما بينهم حول قرار بقاء خالد جلال على رأس المسئولية الفنية في الفترة القادمة.

وأكد المصدر بان لاعبي الزمالك قابلوا القرار بسعادة وترحيب وعلقوا فيما بينهم بأن المدرب عادل ولا يظلم أحد والأفضل يشارك بالإضافة إلى عدم التفرقة بين النجوم وباقي اللاعبين.

وأشاد لاعبو الزمالك في الوقت ذاته بشخصية جلال معهم والتعامل النفسي الرائع ودوره في إخراج أي لاعب محبط إلى قمة تركيزه وفورمته.
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