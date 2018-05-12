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خالد أبوبكر: استطلاع "روسيا اليوم" بشأن حلايب "مستفز"

السبت 12/مايو/2018 - 07:52 م
خالد أبوبكر: استطلاع روسيا اليوم بشأن حلايب مستفز
الإعلامي خالد أبوبكر
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هدى عبدالرازق
 
وصف الإعلامي خالد أبوبكر، الاستطلاع الذي أجراه موقع روسيا اليوم بشأن تبعية أرض حلايب لمصر أم السودان بـ الاستفزازي.

وأشاد "أبوبكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، اليوم السبت، برد المؤسسات المصرية على الاستطلاع، قائلا: "شكرًا للخارجية المصرية، وهيئة الاستعلامات"، مؤكدا أن الرد الرسمي المصري كان مناسبًا.

وأضاف أنه يجب أن نفرق بين علاقاتنا مع روسيا، وما نشره الموقع الروسي، الذي تم الرد عليه بشكل واضح.
المزيد عن: مصر روسيا اليوم حلايب وشلاتين التوك شو الإعلامي خالد أبوبكر
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