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محمد صلاح يحصل على جائزة جديدة قبل مباراة برايتون

السبت 12/مايو/2018 - 07:50 م
محمد صلاح يحصل على جائزة جديدة قبل مباراة برايتون
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الفجر الرياضي
 


بات من المقرر أن يحصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على جائزة جديدة قبل مباراة فريقه أمام برايتون ألبيون غدا الأحد في ختام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وأكد موقع ليفربول إيكو الإنجليزي، أن جماهير ليفربول اختارت الثنائي محمد صلاح، وألسكندر أرنولد للفوز بجائزة جولدن سامبا بناء على تصويت عبر المنتدى الخاص بهم.

 

وحصد محمد صلاح أكبر عدد من أصوات جماهير ليفربول كأفضل لاعب في الفريق خلال الموسم الجاري، بينما بات أرنولد أفضل لاعب شاب في الفريق.

 

 

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