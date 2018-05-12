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عماد حمدي نجم الإسماعيلي أكثر لاعبي الدوري مشاركة هذا الموسم

السبت 12/مايو/2018 - 06:56 م
عماد حمدي نجم الإسماعيلي أكثر لاعبي الدوري مشاركة هذا الموسم
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أحمد سعد
 
حقق عماد حمدى ارتكاز الإسماعيلى رقم جديد هذا الموسم باعتباره اكثر لاعبى الدورى المصرى مشاركة فى مسابقة الدورى المحلى.

الإسماعيلى خاض هذا الموسم 34 مباراة شارك فيهم عماد حمدى جميعا بواقع 3060 دقيقة خلال منافسات المسابقة المحلية.

عماد حمدى يعد احد أبرز لاعبى الدورى المصرى بلغة الارقام وساهم فى إعادة فريقه للمشاركة ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعد غياب دام لثمانى سنوات.
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