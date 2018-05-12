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وزير النقل عن زيادة تذاكر المترو: "لا يوجد لدينا رغبة في الحصول على أرباح"

السبت 12/مايو/2018 - 06:55 م
وزير النقل عن زيادة تذاكر المترو: لا يوجد لدينا رغبة في الحصول على أرباح
الدكتور هشام عرفات
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رقية جمال
 
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن زيادة سعر تذكرة المترو توجه للصيانة والتحديث، لافتًا إلى أن هناك عجز في صيانة مرفق المترو وصل لنحو 90 %.

وأضاف "عرفات"، خلال تصريحات تلفزيونية والمذاعة على فضائية "أكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن تحديث الخط الأول لمترو الإنفاق، وتطوير الإشارات يهدف لتقليل زمن التقاطر من 3 دقائق ونصف لدقيقتين، مشددًا على أن سبب الزحام على المترو لكونه وسيلة سريعة ورخيصة، وهذا الزحام يتسبب في شعور المواطنين بتأخر زمن التقاطر.

وتابع، أن تكلفة تطوير نظام الإشارات وحده تبلغ 280 مليون يورو، وتطوير التغذية الكهربائية للخط الأول إلى جانب القضبان إلى جانب نظام الإتصالات تبلغ تكلفتها 730 مليون يورو للخط الأول فقط، معقبًا: "هنجيب المبلغ دا من 3 جهات تمويل قروض ميسرة 10 سنوات سماح، و25 سنة سداد بنسبة 1.2 %".

وشدد، على ضرورة أن يكون هناك رؤية لسداد هذه المبالغ، معقبًا: "إحنا عمرنا مابنطلب عائد استثماري من أهلنا، إحنا بنستثمر في وقت وراحة الناس".
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