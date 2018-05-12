هل يفقد منتخب تونس طه ياسين الخنيسي في المونديال؟





قام طه ياسين الخنيسي، مهاجم الترجي ومنتخب تونس، بإجراء فحوصات طبية للإطمئنان على إصابته في مواجهة فريقه الأخيرة أمام شبيبة القيروان في الدوري التونسي.





وأثبتت الأشعة أن الخنيسي يعاني من تمزق عضلي يحتاج إلى فترة راحة وبرنامج تأهيلي قبل العودة مجددا للمشاركة في المباريات.





وأكد الترجي في بيان رسمي اليوم السبت، أن اللاعب خضع لفحص بالأشعة أثبت إصابته في الفخذ ويحتاج لـ21 يوم من أجل التأهيل والعودة .





وقال الخنيسي في تصريحات صحفية تونسية، إنه سيغيب عن الملاعب مدة قد تصل إلى خمسة أسابيع، مشيرا إلى أنه لن يتمكن من المشاركة مع المنتخب التونسي في أولى مواجهاته بكأس العالم روسيا 2018 أمام منتخب إنجلترا إلا أنه قد يلحق بباقي مباريات الدور الأول.





ويبدأ نسور قرطاج مشوارهم في المونديال بملاقاة منتخب إنجلترا في 18 من يونيو المقبل تليها ملاقاة بلجيكا في 23 من نفس الشهر ثم بنما في 28 من الشهر ذاته.





يذكر أن منتخب تونس سيفقد خلال كأس العالم نجمه يوسف المساكني؛ المحترف في صفوف الدحيل القطري، بعدما أجرى مؤخرا جراحة الرباط الصليبي بنجاح.