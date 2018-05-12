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الزمالك يخطط لضم "المحمدي"

السبت 12/مايو/2018 - 06:51 م
الزمالك يخطط لضم المحمدي
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الفجر الرياضي
 

قرر نادي الزمالك صرف النظر عن التعاقد مع رجب بكار ظهير أيمن فريق سموحة، وذلك علي خلفية الأزمة القائمة بين الناديين بسبب حكم مباراة نهائي كأس مصر المحدد له الثلاثاء المقبل.

 

وقرر مسؤولو  الزمالك التعاقد مع باهر المحمدي ظهير الأسماعيلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري بدلًا من "بكار" وذلك بعد تزكية خالد جلال المدير الفني للفريق للاعب الاسماعيلي.

 

 ويري "جلال" أن باهر المحمدي يمتلك إمكانيات فنية عالية ، ويستطيعى شغل مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع وهو الأمر الذي يحتاجه الفريق في الفترة الحالية.

 

ونجح أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق في الاتفاق مع ظهير الإسماعيلي للإنضمام للقلعة البيضاء بعدما رحب اللاعب بالامر مطالبًا بحسم الأمر مع رئيس الاسماعيلي المهندس إبراهيم عثمان.

 

وسيبدأ الزمالك التفاوض مع إدارة الإسماعيلي خلال الأيام المقبلة للحصول علي الاستغناء الخاص بـ"المحمدي".

المزيد عن: سموحة رجب بكار باهر المحمدي الزمالك الإسماعيلي
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