269 مليون يورو قيمة الصادرات المصرية لهولندا بنهاية 2017

أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات السلعية المصرية للسوق الهولندي ارتفعت بسبة كبيرة تصل لـ29.5%خلال عام 2017.





وقال طارق قابيل، اليوم السبت، أن الصادرات المصرية لهولندا بلغت قيمتها نحو 269.7 مليون يورو خلال العام الماضي، مقارنة بـ208.2 مليون يورو خلال عام 2016.





جاء تصريحات الوزير في سياق أحدث تقرير تلقاه عن تطور حركة التبادل التجارى بين مصر وهولندا خلال عام 2017.





وأكمل قابيل، إن الواردات المصرية من السوق الهولندي شهدت انخفاضا بنسبة 9% خلال العام الماضي، مما ساهم في انخفاض عجز الميزان التجارى بين مصر وهولندا بنسبة 21.7%.





وأوضح، أن العلاقات التجارية بين مصر وهولندا تمر بمرحلة متطورة في الفترة الأخيرة، حيث شهد الشهر الماضي إيفاد بعثة تجارية إلى البلد الأوروبي للتعرف على الفرص التجارية المتاحة بالسوق وإمكانية عقد شراكات مع رجال الأعمال والمستثمرين الهولنديين.





ومن جانبه، قال وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أحمد عنتر، إن زيادة الصادرات المصرية للسوق الهولندي تأتي في إطار جهود المكتب التجاري المصري في لاهاي لتيسير نفاذ السلع والمنتجات المصرية لهذا السوق الواعد.





وأشار عنتر، إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية التي حققت زيادة للسوق الهولندي خلال العام الماضي تتمثل في الفاكهة والخضروات والزيوت واليوريا والألياف الزجاجية والألومنيوم والكابلات والمنسوجات.