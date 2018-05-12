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أستاذ علوم سياسية: "الخارجية" تعاملت بدبلوماسية مع استطلاع "روسيا اليوم"

السبت 12/مايو/2018 - 06:47 م
أستاذ علوم سياسية: الخارجية تعاملت بدبلوماسية مع استطلاع روسيا اليوم
الدكتور طارق فهمي
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داليا الحسين
 

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن وزارة الخارجية المصرية تعاملت مع استطلاع "روسيا اليوم" حول حلايب وشلاتين بدبلوماسية وصورة راقية، معربًا عن أمله أن لا ترحل أزمة استطلاع "روسيا اليوم" لـ "حلايب وشلاتين في اجتماع 2+ 2 بموسكو.

وأوضح "فهمي"، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن وزيري الدفاع والخارجية بمصر الفريق أول صدقي صبحي وسامح شكري سوف يلتقيان مع وزيري دفاع وخارجية روسيا سيرغي شويغو وسيرغي لافروف في موسكو في 14 مايو الجاري، ضمن آلية (2 + 2) بين مصر وروسيا، مؤكدا أن خطأ "روسيا اليوم" هو خطًا قناة وتم التعامل معه بدبلوماسية.

وأشار إلى أن موسكو دولة مهمة لمصر، وبناء على ذلك لا بد من فض الاشتباك بين الإعلام الروسي والشعب والرئاسة الروسية، منوها أن مافعلته "روسيا اليوم "كان له هدف ما بين السطور.

وأكد أن التحرك الجماهيري والشعبي حول الاستطلاع كان يتميز بالوعي، مشددا على أن قضايا الأمن القومي لا يسمح بها بالعبث على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا: "اعتقد أن هناك جهة ما تقف خلف استطلاع الرأي الذي بث على موقع روسيا اليوم".
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