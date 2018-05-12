"المهندسين": النقيب تسلم إنذار على يد محضر عقب إعلان نتائج انتخابات الشعب

قال مجدي حامد المستشار القانوني لنقابة المهندسين، إن المهندس هاني ضاحي، تسلم عبر الإدارة القانونية إنذارا على يد محضر بناء على الأحكام القانونية التى يتعين عليها عقب إعلان نتائج الانتخابات الخاصة بالشعب الهندسية السبع وبموجب حكم المادة ٧٦ من النظام الداخلي الدعوة لعقد اجتماع إجرائي للشعب يتم خلاله وعبر اقتراع سري انتخاب رئيسا للشعبة ووكيلا لها وأمينا وأمينا مساعدا، كما يتم في ذات الاجتماع انتخاب ممثليها الذين سيصعدون للمجلس الأعلى وفق أحكام القانون.





وأكد "حامد"، أنه بتاريخ ٢٠١٨/٤/٣، فوجئ المنذر بقيام المنذر إليه بصفته نقيب المهندسين بدعوة رؤساء النقابات الفرعية لحضور أول اجتماعات المجلس الأعلى لنقابة المهندسين يوم الأربعاء ٢٠١٨/٤/١١ بغية انتخاب هيئة مكتب مجلس النقابة دون دعوة ممثلي الشعب الهندسية السبع ومن ثم يكون اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بتاريخ ٢٠١٨/٤/١١ تم في غيبه أعضاء منتخبين حصلوا على ثقة المجمع الانتخابي وكانت أسمائهم مدرجة ضمن كشوف الفائزين بأعلي الأصوات في نتائج انتخابات النقابة التي أعلنت بشكل رسمي عام ٢٠١٨ وتم إخطار وزير الري بها.





وأضاف أيضا: "مما يعد ذلك إخلالا جسيما بمبدأ دستوري مهم يتعلق بأن أساس إدارة النقابات المهنية يكون علي أساس ديمقراطي وان الانتخابات هي الآلية التي نص عليها قانون نقابة المهندسين، فضلا عن مخالفة هذا الأمر لأحكام القانون المشار إليها عاليه، وبالتالي يكون كل ما أسفر عنه اجتماع المجلس الأعلى بتاريخ ٢٠١٨/٤/١١ يعد في حكم القانون باطلا بطلان مطلق ومن ثم لا يعتد به وغير نافذ في مواجهة جميع العاملين بالنقابة ومن بينهم المنذر".





وأشار المستشار القانوني لنقابة المهندسين: "ولما كانت هيئة مكتب النقابة من بين اختصاصاتها التي نص عليها النظام الداخلي هي البت في شئون العاملين بالنقابة وإصدار القرارات الخاصة بهم وغير ذلك من المسائل المتعلقة بشئونهم وبالتالي فإن المنذر يكون له مصلحة في أن تكون هيئة مكتب النقابة تم تشكيلها وفق صحيح القانون حتى تكون قراراتها منتجه الآثار القانونية في مواجهته ومواجهة العاملين بالنقابة".





واختتم الإنذار: أولا: عدم اعتداد المنذر باجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المؤرخ في ٢٠١٨/٤/١١ وما أسفر عنه من قرارات وبخاصة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة.





ثانيا: عدم الاعتداد بأي قرارات إدارية تخص العاملين بالنقابة تصدر عن هيئة المكتب المشكلة في اجتماع المجلس الأعلى للنقابة بتاريخ ٢٠١٨/٤/١١.





ثالثا: يحق للمنذر اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة للرد بكل قوة وحسم حالة تعامل المنذر إليه مع هذا الإنذار بشكل غير حضاري وتعسفي كأن ينكل بالمنذر باي شكل من أشكال التنكيل نذكر منها علي سبيل المثال اتخاذ قرارات النقل خارج نقابة المهندسين جهة التعاقد مطية وعقوبة مقنعة لمعاقبة المنذر لاستخدامه حق قانوني مشروع او الانتقاص من حقوق ومستحقات المنذر بنوعيها المالية والوظيفية او بإصدار قرار بإنهاء خدمة المنذر بالمخالفة للقانون أو إصدار أي قرارات تعسفية بحق المنذر بأي شكل كانت.



