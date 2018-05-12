وزير الزراعة: 6 مشروعات جديدة لإنتاج 100 مليون دجاجة في العام‎





أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة الحالية جادة في خطتها للنهوض بالإنتاج الداجني، وتشجيع الفرص الاستثمارية في هذا المجال لتنمية هذه الصناعة الهامة، بما يساهم في تقليص الفجوة وزيادة الإنتاج، كذلك توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.





وأعلن البنا أنه من المقرر أن تبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لمشروعات الاستثمار الداجني التي تم الموافقة على إقامتها منذ بداية هذا العام أكثر من 100 مليون دجاجة تسمين في العام الواحد، بما سيساهم بشكل كبير في تقليص الفجوة من اللحوم، كذلك يعد إضافة حقيقية إلى الاقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم عليها تلك المشروعات.





وأوضح وزير الزراعة أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على إقامة مجمع للاستثمار الداجني المتكامل، على مساحة 27 ألف و 437 فدان، بمنطقة جنوب شرق المنخفض بمحافظة الجيزة، لصالح إحدى الشركات بنظام حق الانتفاع، حيث يشمل المجمع مزارع تسمين، وجدود، وأمهات، ومعمل تفريخ، ومصنع للأعلاف، ومجزر للدواجن، حيث من المقرر ان تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذا المشروع حوالي 55 مليون دجاجة.





وأضاف البنا انه كان قد سبق أيضاً توقيع 4 عقود لإقامة 5 مشروعات للاستثمار الداجني بمحافظات قنا، سوهاج، بني سويف، ومطروح بهدف زيادة حجم الإنتاج الداجني وتشجيع الصناعات القائمة عليها، لافتاً إلى أن المساحة الإجمالية لهذه المشروعات بلغت حوالي 12 ألف و275 فدان بنظام حق الانتفاع أيضاً لمدة 30 عام، لصالح 4 شركات، حيث بلغت إجمالي استثمارات المشروعات الأربعة حوالي مليار و 433 مليون و 600 ألف و 400 جنيه.





وأوضح أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المشروعات بلغت حوالي 49 مليون دجاجة تسمين في العام الواحد، و4 مليون و 440 ألف و 265 أمهات تسمين في العام، و 155 ألف جدة تسمين في العام، و 2 مليون و250 ألف بيضة في العام، كما ستوفر عمالة مباشرة وغير مباشرة.





وأكد وزير الزراعة أن صناعة الدواجن تعد من المشروعات القومية الواعدة التي يجب أن تتضافر كافة الجهود للنهوض بها نظراً لأهميتها في إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة بمشاركة القطاع الخاص، والاستفادة بالتكنولوجيات المتطورة التي يجلبها المستثمرون، وتحقيق إضافة حقيقية إلى الاقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم عليها تلك المشروعات.



