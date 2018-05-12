ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ريال سوسيداد يتخطي ليجانيس في الجولة قبل الأخيرة بالليجا

السبت 12/مايو/2018 - 06:38 م
ريال سوسيداد يتخطي ليجانيس في الجولة قبل الأخيرة بالليجا
طباعة
وكالات
 
فاز ريال سوسيداد، اليوم السبت، على ضيفه ليجانيس بنتيجة (3-2)، على ملعب (أنويتا)، في افتتاح الجولة الـ37 وقبل الأخيرة للدوري الإسباني.

تقدم أصحاب الأرض بهدفين متتاليين، عبر كل من ميكيل أويارزابال (ق18) وسيرخيو كاناليس (ق25)، قبل أن يقلص دييجو ريكو الفارق للضيوف (ق26).

وبعد بداية الشوط الثاني، نجح ميجيل آنخيل جيريرو في معادلة النتيجة للزوار (ق53)، إلا أن ويليان جوزيه استغل ركلة الجزاء التي احتسبت لأصحاب الضيافة، ليضعهم في المقدمة من جديد (ق78).

وبهذا الانتصار، رفع سوسيداد رصيده إلى 49 نقطة، ليرتقي مؤقتا للمركز التاسع، بينما ظل ليجانيس في المرتبة السابعة عشر وله 40 نقطة، كان قد ضمن بها البقاء في الليجا، الموسم المقبل.
المزيد عن: ليجانيس ريال سوسيداد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
-
x
20:00
-
نهضة بركان
حسنية أكادير
-
x
20:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
-
x
20:00
-
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
-
x
20:00
-
الوداد الرياضي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
3
x
15:00
1
غينتشلاربيرليغي
الدوري الأمريكي MLS
دالاس
-
x
21:30
-
لوس أنجلوس جالاكسي
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
-
x
17:00
-
بورتو
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
رين
موناكو
-
x
21:00
-
سانت إيتيان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
2
x
15:30
5
لايبزيج
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
4
شتوتجارت
هوفنهايم
2
x
15:30
1
بوروسيا دورتموند
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ساسولو
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
20:45
-
سيلتا فيجو
كأس خادم الحرمين الشريفين "النهائي"
الفيصلي
-
x
18:00
-
الاتحاد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/12/2018 6:50:02 PM