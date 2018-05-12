ريال سوسيداد يتخطي ليجانيس في الجولة قبل الأخيرة بالليجا

فاز ريال سوسيداد، اليوم السبت، على ضيفه ليجانيس بنتيجة (3-2)، على ملعب (أنويتا)، في افتتاح الجولة الـ37 وقبل الأخيرة للدوري الإسباني.

تقدم أصحاب الأرض بهدفين متتاليين، عبر كل من ميكيل أويارزابال (ق18) وسيرخيو كاناليس (ق25)، قبل أن يقلص دييجو ريكو الفارق للضيوف (ق26).

وبعد بداية الشوط الثاني، نجح ميجيل آنخيل جيريرو في معادلة النتيجة للزوار (ق53)، إلا أن ويليان جوزيه استغل ركلة الجزاء التي احتسبت لأصحاب الضيافة، ليضعهم في المقدمة من جديد (ق78).

وبهذا الانتصار، رفع سوسيداد رصيده إلى 49 نقطة، ليرتقي مؤقتا للمركز التاسع، بينما ظل ليجانيس في المرتبة السابعة عشر وله 40 نقطة، كان قد ضمن بها البقاء في الليجا، الموسم المقبل.