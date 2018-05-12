متحف بريطاني يُقدم تمثال شمعي لـ"ميجان ماركل" قبل أيام من زفافها (فيديو وصور)

أزاح متحف "مدام توسو" في العاصمة البريطانية لندن، النقاب عن تمثال من الشمع لميجان ماركل، في الوقت الذي تستعد فيه للاحتفال بزواجها من الأمير هاري.





ويظهر تمثال ميجان ماركل، وهي مرتدية فستانا أخضر اللون، وتضع خاتم خطوبتها، وتم وضع التمثال إلى جانب تمثال خطيبها الأمير هاري، والذي تم تحديثه بإضافة اللحية له.





وسيتم عرض تمثال شمع ميجان ماركل لزوار المتحف، قبل يوم من الزفاف الملكي، في 19 مايو الجاري.





وأعلن متحف "مدام توسو" عن مفاجأة، وهي سماحه لكل من يحمل اسم هاري وميجان بالدخول مجانا إليه، ولكن في يوم الزفاف فقط.