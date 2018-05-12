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قاسم باشا يفقد تريزيجيه في ختام مباريات الدوري التركي

السبت 12/مايو/2018 - 06:32 م
قاسم باشا يفقد تريزيجيه في ختام مباريات الدوري التركي
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الفجر الرياضي
 


تأكد غياب النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، عن فريقه قاسم باشا، في الجولة الأخيرة من مباريات الدوري التركي، للإيقاف.

 

وتلقى تريزيجيه البطاقة الصفراء الثالثة، في مباراة قاسم باشا أمام جينتشلاربيرليجي، ليتعرض للإيقاف في لقاء إسطنبول باشاك شهير، في الجولة الأخيرة من الدوري التركي.

 

وتغلب فريق قاسم باشا على حساب جينتشلاربيرليجي بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم  السبت، في الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري التركي.

 

 

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