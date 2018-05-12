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قبل زفافك بيوم.. افعلي هذه الأمور

السبت 12/مايو/2018 - 06:29 م
قبل زفافك بيوم.. افعلي هذه الأمور
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قبل الزفاف بيوم واحد هناك أمور مهمة على الفتاة ان تحرص عليها وهي كالتالي:_

شرب الكثير من الماء
احرصي على شرب الكثير من الماء، إذ إنّ يومًا واحدًا فقط تنعمين فيه بالصحة والحيوية، سينعكس على صحة بشرتكِ وجسمك، لمكياج ناعم وجميل على وجهك.

تناولي وجبة صحية
بالرغم من انشغالكِ في هذه الأيام، عليكِ تناول كل ما هو صحي، إذ تنسى أغلب العرائس تناول الطعام في هذه الأيام، بخاصة بعد التوتر الشديد الذي يتعرضنَ له.

قسط كاف من النوم
عليكِ وضع هذا في اعتبارك، أنّ سهركِ لساعات طويلة لإنجاز المهام، لن يفيدكِ بشيء، فالمسؤوليات لن تنتهي حتى مع بدء الزفاف.

اكتبي قائمة
احرصي على كتابة بعض الملاحظات لنفسكِ، أو بالأغراض التي ستأخذينها معكِ للفندق، أو ستضعينها بحقيبتكِ الخاصة، حتى لا تنسي أيًّا منها.

الأموال
يفضل أن تمتلكي أموالًا نقدية في حقيبتكِ، ستحتاجينها في حالات الطوارىء.

كريمات وماسكات جديدة
لا تجربي أيّ كريمات وماسكات جديدة، أو تحاولي تغيير روتين عنايتكِ ببشرتك، فأنتِ لا تعلمين مدى حساسية أيّ عنصر جديد على بشرتك، فهذه الخطوة يمكن فعلها قبل الزفاف بشهر.

الموبايل في حالة صمت
احرصي على وضع الموبايل على حالة الصمت، قبل النوم، حتى تنعمي بليلة هانئة، لتستعدي لأحلى يوم في عمرك.
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