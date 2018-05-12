283 مخالفة متنوعة للخيالة والباعة في منطقة الأهرامات (صورة)





قال أشرف محي مدير منطقة أهرامات الجيزة، إن شرطة السياحة والآثار بدأت حملة موسعة على منطقة آثار الهرم في الآونة الأخيرة للحد من المضايقات والمخالفات التي يمارسها العديد من الخيالة والجمالة والباعة في المنطقة الأثرية والذين يعملون في المنطقة أو من يقومون بمضايقة السائحين أو من يخالفون التسعيرة المقررة .





و قد تم تحرير ٧١ مخالفة للباعة، و١٤٦ مخالفة دواب، و٦٦ مخالفة مضايقة سائحين ومخالفة التسعيرة، كما تم إلغاء وإيقاف عدد ٨ تراخيص لهذه الفئات، ومنعهم من دخول المنطقة الأثرية.





وأشار محي أن تلك الإجراءات تأتي في إطار إعادة الانضباط للمنطقة وتنفيذا لبنود قانون حماية الآثار و تعديلاته ومشروع تطوير المنطقة والذي حدد لهم أماكن مخصصة داخل المنطقة لممارسة أعمالهم بعيدًا عن مسار السائحين لتجنب مضايقاتهم.





جاءت تصريحات محي اليوم على هامش الجولة التفقدية لوزير الآثار الدكتور خالد العناني لمنطقة الأهرامات للوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية بالمنطقة.