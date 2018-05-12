ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

283 مخالفة متنوعة للخيالة والباعة في منطقة الأهرامات (صورة)

السبت 12/مايو/2018 - 06:24 م
283 مخالفة متنوعة للخيالة والباعة في منطقة الأهرامات (صورة)
طباعة
حسام زيدان
 

قال أشرف محي مدير منطقة أهرامات الجيزة، إن شرطة السياحة والآثار بدأت حملة  موسعة على منطقة آثار الهرم في الآونة الأخيرة للحد من المضايقات والمخالفات التي يمارسها  العديد من الخيالة والجمالة والباعة في المنطقة الأثرية والذين يعملون في المنطقة أو من يقومون بمضايقة السائحين أو من يخالفون التسعيرة المقررة .

و قد تم تحرير ٧١ مخالفة للباعة، و١٤٦ مخالفة دواب، و٦٦ مخالفة مضايقة سائحين ومخالفة  التسعيرة، كما تم إلغاء وإيقاف عدد ٨ تراخيص لهذه الفئات، ومنعهم من دخول المنطقة الأثرية.

وأشار محي أن تلك الإجراءات تأتي في إطار  إعادة الانضباط للمنطقة وتنفيذا لبنود قانون حماية الآثار و تعديلاته ومشروع تطوير المنطقة والذي حدد لهم أماكن مخصصة داخل المنطقة لممارسة أعمالهم بعيدًا عن مسار السائحين  لتجنب مضايقاتهم.

جاءت تصريحات محي اليوم على هامش الجولة التفقدية لوزير الآثار الدكتور خالد العناني لمنطقة الأهرامات للوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية بالمنطقة.

283 مخالفة متنوعة للخيالة والباعة في منطقة الأهرامات (صورة)
المزيد عن: منطقة أهرامات منطقة آثار الهرم الجيزة أشرف محي إدارة تموين الجيزة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
-
x
20:00
-
نهضة بركان
حسنية أكادير
-
x
20:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
-
x
20:00
-
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
-
x
20:00
-
الوداد الرياضي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
3
x
15:00
1
غينتشلاربيرليغي
الدوري الأمريكي MLS
دالاس
-
x
21:30
-
لوس أنجلوس جالاكسي
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
-
x
17:00
-
بورتو
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
رين
موناكو
-
x
21:00
-
سانت إيتيان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
2
x
15:30
5
لايبزيج
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
4
شتوتجارت
هوفنهايم
2
x
15:30
1
بوروسيا دورتموند
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ساسولو
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
20:45
-
سيلتا فيجو
كأس خادم الحرمين الشريفين "النهائي"
الفيصلي
-
x
18:00
-
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/12/2018 7:00:02 PM