صانعات السينما في العالم يحتشدن بمهرجان "كان" رفضا للترحش

استغل نجمات وصناع السينما السيدات المشاركات بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الحالية رقم 71 العرض الخاص لفيلم GIRLS OF THE SUN، لإعلان رفضهن للتحرش بالاحتشاد على السجادة الحمراء.

وتقدم المسيرة على السجادة الحمراء عضوات لجنة التحكيم الرسمية للمهرجان برئاسة كيت بلانشيت التي القت كلمة مؤثرة على الحاضرين بهذه المناسبة.

وتقدم 82 سيدة من صناع السينما حتى وصلن لسلم المدخل الرئيسي للمهرجان ليسجلن وقفتهن التاريخية الرافضة للتحرش في مجال السينما.