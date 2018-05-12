ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

صانعات السينما في العالم يحتشدن بمهرجان "كان" رفضا للترحش

السبت 12/مايو/2018 - 06:28 م
صانعات السينما في العالم يحتشدن بمهرجان كان رفضا للترحش
صانعات السينما في العالم
طباعة
أحمد جمال أحمد
 

استغل نجمات وصناع السينما السيدات المشاركات بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الحالية رقم 71 العرض الخاص لفيلم GIRLS OF THE SUN، لإعلان رفضهن للتحرش بالاحتشاد على السجادة الحمراء.

 

وتقدم المسيرة على السجادة الحمراء عضوات لجنة التحكيم الرسمية للمهرجان برئاسة كيت بلانشيت التي القت كلمة مؤثرة على الحاضرين بهذه المناسبة.

 

وتقدم 82 سيدة من صناع السينما حتى وصلن لسلم المدخل الرئيسي للمهرجان ليسجلن وقفتهن التاريخية الرافضة للتحرش في مجال السينما.


صانعات السينما في العالم يحتشدن بمهرجان "كان" رفضا للترحش
صانعات السينما في العالم يحتشدن بمهرجان "كان" رفضا للترحش
صانعات السينما في العالم يحتشدن بمهرجان "كان" رفضا للترحش
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
-
x
20:00
-
نهضة بركان
حسنية أكادير
-
x
20:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
-
x
20:00
-
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
-
x
20:00
-
الوداد الرياضي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
3
x
15:00
1
غينتشلاربيرليغي
الدوري الأمريكي MLS
دالاس
-
x
21:30
-
لوس أنجلوس جالاكسي
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
-
x
17:00
-
بورتو
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
رين
موناكو
-
x
21:00
-
سانت إيتيان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
2
x
15:30
5
لايبزيج
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
4
شتوتجارت
هوفنهايم
2
x
15:30
1
بوروسيا دورتموند
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ساسولو
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
20:45
-
سيلتا فيجو
كأس خادم الحرمين الشريفين "النهائي"
الفيصلي
-
x
18:00
-
الاتحاد
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/12/2018 6:50:00 PM