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النيابة تصرح بدفن جثة فتاة اوسيم

السبت 12/مايو/2018 - 06:25 م
النيابة تصرح بدفن جثة فتاة اوسيم
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نجاة الجنزوري
 
صرحت نيابة أوسيم بدفن جثة فتاة انتحرت لوجود خلافات بينها وبين والدتها بسبب خطبتها،بدائرة مركز اوسيم.

تبلغ لقسم أوسيم قيام فتاة تدعى نهلة وتبلغ من العمر 17 عاما، طالبة، كانت تربطها قصة حب منذ الطفولة، بأحد جيرانها في منطقة اوسيم، وتقدم الشاب لخطبتها ووافقت عليه اسرتها وتعرض الشاب بعد فترة من الخطوبة لمشاكل ف عمله وأدت إلى ترك عمله واثرت هذه المشاكل الي تاجيل الجواز.

وكشفت التحقيقات أن والدة نهلة طالبتها بفسخ الخطوبة وترك خطيبها إلا أن البنت رفضت ترك خطيبها ودخلت في حالة نفسية سيئة بسبب الضغوط والمشاكل من اسرتها.

وطالبت الفتاة والدتها للبنت بالنزول من الطابق الاول والجلوس معها فرفضت البنت الجلوس مع والدتها فقامت والدتها بالتشاجر معها، وقامت الفتاة بغلق غرفتها عليها وقامت بتناول مادة سامة، وبعد فترة غياب البنت، فقلقت اسرتها وقاموا بالتوجه لغرفتها ووجدوا الفتاة جثة هامدة على الارض، وحاولوا نقلها إلى المستشفى لإسعافها ولكنها توفيت.

تلقى اللواء ابراهيم الديب مدير مباحث الجيزه اخطارا من المقدم مصطفي مخلوف رئيس مباحث اوسيم بورود بلاغا بوفاة فتاة.

تحرر محضر بالواقعه وأمرت النيابة بتشريح الجثة ودفنها.
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