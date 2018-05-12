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غدًا.. "وزراة الاسكان" تطرح كراسات الشروط لـ 30 ألف قطعة أرض

السبت 12/مايو/2018 - 06:27 م
غدًا.. وزراة الاسكان تطرح كراسات الشروط لـ 30 ألف قطعة أرض
مصطفى مدبولى وزير الاسكان
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أحمد الشيخ
 
تطرح وزارة الاسكان والتنمية العمرانية، غدًا الأحد، كراسات الشروط والمواصفات، لـ30145 قطعة أرض سكنية، بالمدن الجديدة.

 والاراضى مساحات مختلفة تتراوح بين 209 إلى 1500 متر مربع، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمختلف شرائح الدخل، بنظام القرعة العلنية، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان من الساعة 3 : 5 مساءً خلال أيام العمل الرسمية.
المزيد عن: المدن الجديدة الاقتصاد المصرى اراضى الاسكان اخبار الاقتصاد
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